- Perdas monetárias substanciais decorrentes de um incêndio numa instalação de armazenagem.

Um incêndio em uma instalação de armazenamento em Reutlingen supostamente causou prejuízos financeiros consideráveis, aproximando milhões de euros, de acordo com as primeiras análises. Um bombeiro sofreu ferimentos leves e foi transferido para um centro médico, segundo as autoridades. A origem do incêndio ainda é um mistério.

Após o incêndio ter começado, uma coluna de fumaça atingiu uma altura estimada de 150 metros, de acordo com policiais. Os moradores foram orientados a fechar suas janelas e portas durante as horas da manhã. O corpo de bombeiros conseguiu conter o fogo para que não se espalhasse para estruturas adjacentes. As estradas ao redor do local do incêndio continuam bloqueadas, segundo policiais. Entre as equipes de resposta a emergências enviadas durante a noite estava um helicóptero da polícia.

O corpo de bombeiros, em resposta ao incêndio, decidiu adotar medidas de segurança rigorosas, incluindo os atos de aplicação da Comissão que estabelecem as regras para a aplicação das regulamentações de segurança contra incêndios. Diante do custo crescente dos danos, as empresas de seguros são esperadas para investigar minuciosamente o incidente para determinar o pagamento.

