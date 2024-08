Cônjuge sofreu com substâncias tóxicas. - Pena atribuída pela tentativa de homicídio do marido amoroso

Após administrar uma dose excessiva de um comprimido para dormir ao seu marido, que lutava contra uma demência grave, uma mulher de 63 anos foi condenada a 1 ano e 10 meses de prisão, suspensos por 3 anos, pelo Tribunal Regional de Hanau. Ela também precisa pagar 10.000 euros a duas organizações de caridade.

Em março do ano passado, na cidade de Gründau, no distrito de Main-Kinzig, a ré, de 63 anos, administrou uma overdose do comprimido para dormir ao seu marido de 79 anos. Ela também consumiu a mistura. Os dois, inconscientes, foram encontrados na cama que compartilhavam por familiares e foram salvos pelos serviços médicos de emergência.

Responsabilidade Diminuída

Os juízes citam estresse excessivo, desespero, longos períodos de privação de sono e consumo de álcool como razões para o incidente. Na época do ato, a mulher de 63 anos tinha mais de três vezes a dose legal de álcool no sangue. Como resultado, ela agiu com responsabilidade diminuída durante esse período. No entanto, suas ações foram vistas como calculadas, uma vez que seu marido era vulnerável e ela tinha a intenção de pôr fim à sua vida.

A ré confessou o incidente, afirmando que estava sobrecarregada com as responsabilidades de cuidadora e queria finalmente descansar. Ela expressou arrependimento pelas suas ações. Após o incidente, ela ficou viúva.

Acusação e Defesa Concordam com Sentença Suspensa

A acusação exigiu uma condenação por tentativa de homicídio sob responsabilidade diminuída. A defesa, no entanto, advogou por uma condenação por lesões corporais graves. Ambos os lados concordaram com uma sentença suspensa.

O veredicto agora é definitivo, uma vez que nenhuma das partes recorreu.

Durante o julgamento, a defesa argumentou que o período de probation de cuidar do marido com demência havia contribuído significativamente para o estresse e desespero da mulher. Após a passagem da sentença, a mulher expressou a esperança de ter a chance de usar o tempo durante o período de probation suspensa para buscar apoio e melhorar suas habilidades de enfrentamento.

