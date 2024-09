- Pela primeira vez, o metanol verde é sintetizado em Leuna.

Aproximadamente um ano após o início de uma instalação piloto, a produção de metanol verde foi bem-sucedida no complexo químico de Leuna. "Isso é um feito sem precedentes", declarou Christian Vollmann, diretor da empresa operadora C1 Green Chemicals, em entrevista à Agência de Notícias Alemã. Segundo o relatado, o metanol economicamente produzido poderia servir como um substituto de combustível neutro em relação às emissões para o transporte marítimo em contentores, além de outras aplicações.

Anteriormente, o metanol só era produzido por um processo chamado catálise heterogênea, de acordo com Vollmann. "Mas isso mudou agora. Pela primeira vez, o metanol foi produzido em condições industriais autênticas em um complexo químico usando catálise homogênea". Isso implica: "Temos simplificado significativamente as condições de reação. A catálise convencional requer 250 graus Celsius e 80 bar de pressão. A nossa, por outro lado, opera a apenas 110 graus e 20 bar. Isso é um grande avanço na química".

Ambições futuras em expansão

No futuro, o metanol mais amigo do meio ambiente poderia ser produzido em maiores quantidades, sugeriu o executivo da empresa. À medida que o projeto avança, o foco será no aumento da eficiência da planta.

O objetivo deste projeto de três anos é utilizar dióxido de carbono das emissões industriais e hidrogênio verde como matérias-primas para a produção. Isso fecharia efetivamente o ciclo de carbono na produção de metanol e reduziria significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

O complexo químico de Leuna, localizado no distrito de Saale, abrange cerca de 1.300 hectares. Várias empresas que empregam milhares de trabalhadores estão estacionadas no local. "Leuna100" inclui, entre outros, a startup de Berlim C1 Green Chemicals AG, o Instituto Fraunhofer e a Universidade Técnica de Berlim. O projeto é financiado pelo Ministério Federal dos Transportes com 10,4 milhões de euros.

