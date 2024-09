- Passaram-se dez anos desde o falecimento de Joachim Fuchsberger.

Se você se lembra de Joachim Fuchsberger, pode estar demonstrando sinais de envelhecimento. Este conhecido ator e apresentador de TV, popularmente conhecido como "Blacky", ficou famoso nos primórdios da televisão alemã com programas como "Auf los geht's los" e filmes como dramas românticos e thrillers de crime como "O Monge Sinistro". those were the good old days, como Fuchsberger próprio reconheceu em 2007, quando completou 80 anos, afirmando: "Eu sou o dinossauro da televisão." Mas aqueles tempos agora são parte da história. Exatamente dez anos atrás hoje, a celebridade premiada várias vezes morreu em sua casa no subúrbio de Munique de Grünwald, onde viveu com sua esposa e amada parceira, Gundula, até seu falecimento.

A onda de tristeza foi imensa. Figuras notáveis como o ator Ralf Bauer, a lenda do futebol Franz Beckenbauer, a atriz Uschi Glas e o cantor pop Udo Jürgens lamentaram a perda de um amigo e companheiro, assim como incontáveis fãs. Houve uma forte reação emocional, embora talvez não da maneira que o falecido teria preferido, como o comediante Oliver Kalkofe apontou. "Mas hoje, vamos derramar algumas lágrimas, apenas por nossos motivos egoístas, porque não estávamos prontos para nos despedir ainda. A partir de amanhã, sorriremos e ficaremos felizes sempre que pensarmos em você."

Desafio em vez de obediência cega

A infância e adolescência de Fuchsberger não prenunciaram sua ascensão à fama. Nasceu em Stuttgart em 1927 como filho de um vendedor de máquinas de composição tipográfica, cresceu em Düsseldorf e Heidelberg. Não foi fácil para ele se submeter à regime nazista na adolescência. "Os professores ensinavam seus alunos a ser obedientes acima de tudo, a concordar com tudo, e eu não era assim", lembrou em uma entrevista. "Eu sempre fui um pouco rebelde, contra qualquer coisa que não fazia sentido para mim."

Amor insípido e investigador do horror

Nos primeiros anos de 1950, Fuchsberger chegou aos cinemas - e com frequência estrelou ao lado de famosas atrizes como Romy Schneider, Marianne Hold e Senta Berger. Frequentemente, ele interpretava "aquele jovem amante meio sem graça", como ele mesmo colocou, sem muito carisma. No entanto, filmes como "Os Gêmeos do Zillertal" começaram a cansá-lo, então, nos anos 1960, ele se voltou para os filmes de horror. "Aqueles tempos maravilhosos com Edgar Wallace foram uma fuga da era do filme de Heimat para mim", descreveu. A partir daí, ele estrelou filmes de horror como "Os Olhos Mortos de Londres" e, em 2007, na paródia "Neues vom Wixxer", uma homenagem a "O Monge Sinistro".

Além da atuação, Fuchsberger se tornou um popular apresentador com programas como "Não Fique Nervoso" e "Auf los geht's los". No entanto, nem todos apreciaram sua maneira descontraída e comentários ousados. E uma aparição em 1983 de pijama causou grande alvoroço. Ele simplesmente estava cumprindo uma aposta que havia perdido no programa "Wetten, dass...?". Algumas pessoas na plateia acharam constrangedor. E havia cada vez mais críticas. Em 1986, ele teve que desistir de seu programa ao vivo "Auf los geht's los" na ARD devido à queda de audiência. Fuchsberger deixou e desapareceu por um tempo para sua escolhida casa da Austrália. Mas ele permaneceu presente na televisão alemã com relatórios de TV da Austrália, que ele produziu com seu filho Thomas, compositor e músico.

Seus últimos anos, Fuchsberger e sua esposa passaram em Grünwald. No entanto, em 2010, eles sofreram um golpe devastador. Seu único filho, Thommy, faleceu. Uma ferida que nunca iria sarar. "Na nossa idade, é um fim brutal da alegria de viver que ainda tínhamos", Fuchsberger explicou logo depois. "Perdemos a coisa mais preciosa - nosso único filho."

Sessenta Anos de Amor Verdadeiro

O casal ficou sozinho, unido por profundo amor e cuidando ternamente um do outro. Por quase sessenta anos, eles foram casados, sem escândalos, com uma divisão progressiva de papéis. "Minha tarefa principal no nosso casamento: eu tenho cozinhado quase todos os dias desde que nos casamos, exceto quando eu estava filmando", Fuchsberger revelou uma vez. "Minha esposa é muito melhor com dinheiro, ela cuida das finanças." Ele frequentemente se referia a Gundula como seu "governo".

Eles não puderam comemorar seu 60º aniversário de casamento em 2 de dezembro de 2014 - Fuchsberger morreu aproximadamente três meses antes, exatamente como ele havia desejado: "Quando um de nós partir, espero que seja eu."

A morte de Joachim Fuchsberger foi amplamente coberta pela mídia, comemorando suas significativas contribuições para a televisão e entretenimento alemão. Em vários meios de comunicação, sua legado como um ator versátil, apresentador e entretenedor foi destacado, com muitos prestando homenagem ao seu impacto no cinema italiano.

Leia também: