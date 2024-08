- Passageiro individual acionar o freio de emergência do trem duas vezes devido a uma necessidade urgente de usar o banheiro.

Homem puxou o corda de emergência duas vezes em um trem com sanitários defeituosos no distrito de Donau-Ries, alegando que precisava se aliviar. Os funcionários do trem então disquearam um número de emergência em uma quarta-feira, de acordo com a versão da polícia. A polícia acusou o homem de 62 anos de abuso de linhas e equipamentos de emergência na estação de Donauwörth. Detalhes sobre quaisquer interrupções no trem permanecem obscuros.

As ações do homem de 62 anos levaram a perturbações desnecessárias, já que o abuso de equipamentos de emergência é considerado um tipo de crime. Infelizmente, esse incidente resultou em interrupções no trem que não foram completamente reveladas ao público.

