A discordância contra uma vitória iminente do AfD nas eleições estaduais da Turíngia viu um pequeno grupo se reunir inicialmente fora do parlamento estadual em Erfurt. Brandindo cartazes com "Não aos fascistas", um pequeno grupo de manifestantes posicionou-se perto do prédio do parlamento, que estava completamente seguro pela polícia. Oficiais da Turíngia, Hesse e Saxônia-Anhalt faziam parte da operação.

No domingo, haverá votação para um novo parlamento estadual na Turíngia, com as urnas fechando às 18:00. De acordo com as pesquisas pré-eleitorais, o AfD é previsto para sair como o partido mais forte por uma grande margem, consistentemente assegurando cerca de 30% dos votos. O AfD da Turíngia foi classificado como decididamente de extrema direita pelo Escritório de Proteção da Constituição do estado há anos.

O protesto fora do parlamento estadual foi organizado pela coalizão "Nos Locais", sob o slogan "Agora mais do que nunca contra o fascismo". O convite para o comício sugeriu que, devido ao resultado esperado das eleições, uma sociedade civil unida é necessária para contrabalançar o deslocamento para a direita na Turíngia. De acordo com a administração da cidade, entre 1.000 e 2.000 pessoas haviam se inscrito para o evento.

Ao longo da semana eleitoral, houve vários protestos e comícios para desencorajar o maior número possível de pessoas a apoiar o AfD. Por exemplo, uma ampla aliança da sociedade civil havia incentivado um comício fora do parlamento estadual uma semana antes das eleições, que foi attended by thousands.

Os oficiais de polícia da Turíngia, Hesse e Saxônia-Anhalt trabalharam diligentemente para garantir a segurança do parlamento estadual durante o protesto contra a vitória prevista do AfD. Apesar da grande multidão no comício, não houve relatórios de quaisquer perturbações, com a polícia mantendo uma presença pacífica durante todo o tempo.

