- Participação de 55% nas eleições legislativas estaduais

Nas recentes Eleições da Turíngia, a participação dos eleitores parece estar ligeiramente aumentada em comparação com 2019. Até às 16:00, cerca de 55% dos eleitores inscritos tinham exercido o seu direito de voto nas urnas, segundo o comissário eleitoral. Os votos por correio não estão incluídos nestas estatísticas. Em contraposição a 2019, a taxa de participação eleitoral estava em 54,1% a esta hora.

Em comparação com as eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano, parece haver um renascimento do interesse. Simultaneamente em junho, a taxa de participação eleitoral foi de apenas 45,3%.

As urnas estarão abertas até às 18:00. Ao meio-dia, candidatos dos principais partidos, inclusive familiares, já tinham exercido o seu direito de voto nestas urnas.

Incidente numa Estação de Votação

Até agora, não foram relatados problemas significativos nas estações de votação. No entanto, ocorreu um incidente numa estação de votação em Gera. Um homem com uma camisa da AfD apareceu de manhã cedo para votar. O supervisor da estação de votação pediu-lhe que a removesse, uma vez que a promoção de partidos é proibida no interior das instalações.

O homem acatou, mas ao sair das instalações da estação de votação, fez uma ameaça. A polícia apresentou uma queixa e advertiu o homem. Além disso, as autoridades em Erfurt estão a investigar alguns graffiti políticos difamatórios, como "Hoecke é um nazi", perto das estações de votação durante a noite de sábado, como casos de vandalismo, segundo um porta-voz da polícia.

Sociedade Dividida, Formação de Coalizão Desafiante Esperada

As divisões expostas durante a campanha eram palpáveis em Erfurt mesmo no dia anterior às eleições: Cerca de 1.300 apoiantes da AfD aclamaram o seu proeminente candidato de extrema-direita, Björn Höcke. Simultaneamente, cerca de 3.000 manifestantes congregaram na Praça da Catedral, a repudiar o extremismo de direita e a defender a abertura.

As sondagens sugerem que a formação de uma maioria no parlamento do estado após as eleições será extremamente difícil. A AfD pode potenciaismente obter cerca de 30% dos votos, posicionando-se como a força mais forte no parlamento do estado. No entanto, nenhum dos principais partidos está interessado em formar uma coalizão com a AfD. As últimas sondagens colocam o CDU ligeiramente à frente do BSW em segundo e terceiro lugares. O BSW está a participar numa eleição na Turíngia pela primeira vez.

Atualmente, um governo de minoria composto pelo Esquerda, pelos Verdes e pelo SPD governa a Turíngia. O Esquerda, sob a liderança do Presidente do Governo, Bodo Ramelow, tem assistido a uma queda significativa nas sondagens em comparação com a eleição anterior, com cerca de 14%. O SPD é previsto para mal ultrapassar a fasquia de 5%. Os Verdes e o FDP não são esperados para ultrapassar a fasquia de 5%, perdendo assim o lugar no parlamento do estado. É importante recordar que as sondagens só podem reflectir o clima de opinião prevalecente no momento da sondagem e não são indicadores confiáveis dos resultados eleitorais.

O aumento da participação dos eleitores nas Eleições da Turíngia é um sinal positivo e pode indicar um maior interesse pela política. Às 16:00, a taxa de participação eleitoral já estava em 55%, ultrapassando a figura de 2019 de 54,1% a esta hora.

Dadas as elevadas tensões políticas, a potencial quota de votos de 30% para a AfD poderá ainda mais fragmentar o cenário político. Apesar de ser a força mais forte no parlamento do estado, os partidos principais são pouco prováveis de formar uma coalizão com a AfD devido às suas crenças de extrema-direita.

