No centro do distrito de Stadeln, em Fürth, um horrível descoberta foi feita numa tarde de terça-feira. Um morador avistou manchas de sangue no corredor comum de um prédio residencial e alertou as autoridades. A polícia iniciou uma investigação e encontrou o corpo sem vida de uma mulher num apartamento próximo. Pouco depois, um suspeito foi preso em Erlangen naquela mesma noite.

Segundo Michael Konrad, porta-voz da polícia, as evidências encontradas no local e as investigações subsequentes levaram a polícia a identificar esse indivíduo como suspeito. Infelizmente, Konrad manteve-se reservado sobre os detalhes.

A causa exata da morte da mulher não foi revelada por razões estratégicas, mas uma análise do corpo revelou sinais de lesões típicas de homicídio. Comunicados anteriores sugeriram "indícios claros de trauma físico". Até hoje, a identidade da vítima permanece um mistério, com os investigadores especulando que ela possa ser uma moradora de 66 anos do complexo, mas ainda não houve confirmação oficial.

