- Parceiros adornam o Albrechtsburg em Meissen

Em Meissen, um casal encerrou seu passeio noturno com um encontro inesperado com a lei. O cavalheiro e a dama estavam explorando a vizinhança do Albrechtsburg em uma terça-feira à noite, de acordo com as autoridades de Dresden no dia seguinte. Infelizmente, eles foram acidentalmente presos no pátio pelo pessoal de segurança.

O casal preocupado pediu ajuda e acabou sendo libertado pelos oficiais de serviço. A polícia observou: "O duo conseguiu continuar sua jornada sem incidentes."

