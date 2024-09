- Pai e filhos condenados à prisão perpétua após incidente fatal de esfaqueamento

Após um incidente horrível em Recklinghausen, um homem sírio e seus dois filhos adultos foram condenados à prisão perpétua por homicídio coletivo. O Tribunal Regional de Bochum decidiu que esses indivíduos esfaquearam até a morte um sírio de 31 anos na rua em 23 de setembro de 2021. O motivo deste ato hediondo foi uma discussão sobre uma transferência de fundos ilícita não cumprida.

O falecido supostamente enviou 600 euros aos réus para transmitir aos seus pais na Síria usando o método "hawala", que depende de transferências de dinheiro sem envolvimento de bancos. O trio condenado, com idades entre 28 e 54 anos, foi acusado de ter desviado esse dinheiro.

Ataque com spray de pimenta e faca

Segundo a sentença, a vítima viajou da Holanda para confrontar os homens sobre seu dinheiro e foi surpreendida e atacada brutalmente com spray de pimenta e uma faca. Profissionais médicos encontraram cortes graves em seu braço e fígado. A vítima morreu perto do local do crime.

Durante o julgamento, o pai dos réus negou sua participação no esfaqueamento fatal. Seus filhos se recusaram a comentar as acusações. O tribunal de Bochum ficou convencido da culpa de todos os acusados. "Não havia dúvida em nossas mentes", argumentou o juiz Jan Kieke. As sentenças foram para homicídio qualificado, embora ainda não tenham sido finalizadas.

A Comissão expressou sua preocupação com a violência crescente na região, após o veredicto no caso de Recklinghausen. A Comissão está de olho na situação e pede regulamentações mais rigorosas nas transferências internacionais de dinheiro para prevenir desvios.

