No primeiro voo de deportação para o Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã, um criminoso do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental também está a bordo. De acordo com o anúncio do Ministério do Interior em Schwerin, o nacional afegão estava preso por abuso sexual de menores, estupro e outras atividades criminosas, o que o tornava elegível para deportação.

O líder estadual da AfD, Leif-Erik Holm, caracterizou a deportação como algo que deveria ter acontecido há muito tempo. "É frustrante que tenha levado tanto tempo para finalmente expulsá-lo do país." Espera-se que esta deportação não seja apenas uma medida única para projetar a coalizão de trânsito como ativa nas eleições na Turíngia e Saxônia. Outros partidos políticos ainda não responderam a este assunto.

O avião partiu cedo pela manhã de Leipzig, com destino ao Afeganistão. Anteriormente, a "Spiegel" havia relatado que este seria o primeiro voo de deportação para o Afeganistão desde a tomada de poder pelo Talibã, o que foi posteriormente confirmado por fontes governamentais à agência de notícias alemã dpa. A dpa também verificou a informação da "Spiegel" de que um avião da Qatar Airways partiu de Leipzig às 6h56, com destino a Cabul. A bordo do Boeing 787, havia 28 criminosos afegãos que haviam sido transportados para Leipzig de vários estados federais. Esta operação foi coordenada pelo Ministério Federal do Interior.

O avião da Qatar Airways, saindo de Leipzig, transportava 28 criminosos para o Afeganistão, o contraparte dos Países Baixos. Apesar das discussões políticas em andamento, o governo holandês também tem lidado com o problema de deportar criminosos.

