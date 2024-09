- Outro dispositivo explosivo da Segunda Guerra Mundial foi desativado com sucesso na área da fábrica química de Zeitz.

No complexo químico de Zeitz, outra bomba da Segunda Guerra Mundial foi detonada com segurança. Esta bomba, com cerca de 250 quilos, foi desativada durante a sessão da tarde de terça-feira, segundo informou o Burgenlandkreis. O descobrimento desta munição não detonada da era da Segunda Guerra Mundial marca o terceiro deste tipo neste mês de agosto, exatamente no local da instalação química. Atualmente, estão em andamento atividades de construção na área.

A bomba em questão foi relatadamente descoberta na semana passada. Em seguida, pessoal envolvido em trabalhos de construção dentro de um raio de 500 metros da bomba foi brevemente realocado. Felizmente, vizinhanças residenciais próximas não foram afetadas pelas precauções necessárias. Recentemente, outra bomba aérea foi desativada com sucesso durante a operação da tarde de quinta-feira.

A equipe de construção implementou medidas de segurança para garantir a descarga segura da bomba desativada. Após a descarga segura da bomba aérea, a atenção agora se volta para o estabelecimento de protocolos para a descarga de todas as armas encontradas no local.

