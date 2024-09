- Os tiros ecoaram na entrada - julgamento que se seguiu por alegada tentativa de homicídio.

Três indivíduos são necessários para comparecer ao Tribunal Regional de Hanau (às 9h) para responder a acusações de tentativa de homicídio intencional e causar danos físicos graves. A acusação afirma que esse grupo, com idades entre 22 e 31 anos, instigou um ataque contra um homem de 47 anos em sua residência em Hanau.

De acordo com os relatórios, o grupo estava equipado com uma porrete retrátil e uma arma de fogo e se aproximou do apartamento do terceiro andar, batendo na porta. Ao ver o trio através de uma abertura estreita e ouvir ameaças mortais, o homem de 47 anos fechou a porta rapidamente. O trio então tentou arrombar a porta. O principal réu, com 31 anos, é acusado de ter disparado dez tiros à queima-roupa na fechadura, na porta e na vítima atrás dela.

Motivo potencial: Vingança

Afirma-se que um dos tiros penetrou na porta e acabou se alojando no chão da cozinha. Incrivelmente, o homem de 47 anos não sofreu ferimentos. A acusação vê a vingança como um possível motivo, com desentendimentos familiares como causa subjacente. A câmara do júri agendou cinco dias de julgamento até o final de setembro. O início do julgamento preliminar, inicialmente marcado para o final de agosto, foi adiado devido a uma doença que afetou um indivíduo envolvido no processo.

