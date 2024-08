- Os telhados de dois edifícios estão em chamas.

No centro de Emmerting, um distrito de Altötting, duas estruturas de telhado estão atualmente lutando contra um incêndio intenso. Devido à densa fumaça, as autoridades pedem aos moradores que selam suas janelas e portas, como recomendado por um representante da lei.

Durante as horas da tarde, uma fonte desconhecida acendeu um incêndio no telhado de uma residência local. As chamas rapidamente se espalharam para o telhado vizinho também. De acordo com atualizações da polícia, os bombeiros conseguiram conter o incêndio. Notavelmente, não foram relatadas vítimas, concluiu o porta-voz.

