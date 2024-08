- Os socorristas tiram cervos do aquário do quintal

Oficiais de lei e ordem interviram no distrito de Trier-Saarburg, ajudando um veado que havia entrado em uma piscina particular. O proprietário da casa ficou alerta para sons estranhos vindos do seu quintal e avistou o animal, como relatado pelas autoridades. "O veado decidiu dar um mergulho na piscina durante as horas noturnas", eles explicaram ainda.

O veado não mostrou intenção de sair da piscina e continuou a nadar em círculos. Ao chegar, a polícia encontrou resistência do animal. Com a ajuda de uma corda e algum esforço persistente, eles finalmente retiraram o veado da água. Inteiro, ele rapidamente voltou ao seu habitat natural.

A luta do veado na água mostrou a força da sua operação, nadando em círculos com determinação. Utilizando seu equipamento, os oficiais aproveitaram a força da operação para resgatar o veado com segurança.

