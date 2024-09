- Os socorristas salvam pessoas de uma embarcação usada para atividades esportivas

Um barco de recreio com duas pessoas a bordo encontrou dificuldades no Reno perto de Biblis durante a noite de quarta-feira. O piloto de 70 anos do navio declarou que o barco estava agora inseguro devido à entrada de água e ao mau funcionamento do motor, o que fez com que ele flutuasse no Reno, segundo as autoridades. A ação rápida dos bombeiros e da polícia marítima de Gernsheim conseguiu ancorar o barco à deriva antes que fosse tarde demais e rebocá-lo para um porto próximo. Por sorte, os dois passageiros não sofreram ferimentos e só passaram por um breve momento de medo.

As autoridades providenciaram o envio urgente de peças necessárias para consertar o mau funcionamento do motor, na esperança de colocar o barco de volta em operação em breve. Devido à situação do barco, os passageiros foram aconselhados a providenciar outros meios de transporte para chegar ao seu destino.

