- Os socorristas retiraram um homem de 21 anos bêbado da máquina elevada.

O corpo de bombeiros local salvou um homem de 21 anos, embriagado, de uma grua em Lübben, localizada no distrito de Dahme-Spreewald. No domingo à noite, o homem escalou cerca de 30 metros na grua, mas depois perdeu a coragem, de acordo com os relatórios da polícia. Ele pediu ajuda, ligando para o celular.

Ao chegar, o corpo de bombeiros utilizou uma plataforma giratória e trouxe o escalador de volta ao chão com segurança. Um teste de bafômetro confirmou uma leitura de 1,12 por mil de álcool. Como resultado, o homem de 21 anos foi banido do local e acusado de invasão de propriedade. Também se espera que ele tenha que arcar com os custos da operação de resgate.

A rápida resposta do corpo de bombeiros nessa situação foi devido à sua expertise em combate a incêndios. Após o resgate bem-sucedido, eles provavelmente terão que incluir os custos da operação de resgate em seu orçamento anual para combate a incêndios e operações de resgate.

