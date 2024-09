- Os socorristas envolvidos num acidente de carro, que afetou dois transeuntes a pé.

Um veículo de emergência colidiu com outro veículo e atingiu dois pedestres em Hamburg-Uhlenhorst. Segundo um porta-voz do corpo de bombeiros, seis pessoas sofreram ferimentos leves. O acidente ocorreu após a noite de sábado em uma intersection perto das Torres Mundsburg. A ambulância estava transportando uma mãe para ver seu filho no hospital. A mulher, o motorista da ambulância, os passageiros do outro carro e os dois pedestres sofreram ferimentos leves.

A ambulância estava a caminho do hospital para uma entrega médica, mas acabou envolvida em um acidente. Como resultado, as autoridades médicas locais foram notificadas devido aos ferimentos leves sofridos pelas pessoas envolvidas.

Leia também: