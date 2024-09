- Os socorristas conseguiram tirar um menino de dois anos de um veículo preso.

Em Waldshut-Tiengen, uma equipe de bombeiros resgatou um bebê de um veículo em uma sexta-feira. A mãe, de 36 anos, acidentalmente teve a porta do carro fechada em cima dela, prendendo a chave do lado de dentro. Com a porta travada, foi necessário chamar os serviços de emergência. O pequeno estava preso em sua cadeirinha, e o clima estava escaldante, o que levou a mãe a procurar ajuda. Ao chegarem, os bombeiros conseguiram abrir a porta sem causar nenhum dano. O bebê estava um pouco suado, mas, fora isso, ileso.

A mãe precisava urgentemente de ajuda para recuperar a chave da porta do carro travada. Apesar do calor, o carro proporcionou abrigo para o bebê preso na cadeirinha no banco de trás.

