Resgatistas em Munique salvaram um pica-pau desesperado de uma situação pegajosa. O passarinho tinha estado bicando uma parede, sem querer descobrindo uma rede oculta sob o gesso. Infelizmente, sua curiosidade o venceu, e as patinhas do pássaro ficaram presas na malha. Um morador cuidadoso notou a situação do pássaro no domingo e avisou as autoridades. Após um resgate bem-sucedido, os corajosos bombeiros libertaram o pica-pau, permitindo que ele voltasse aos seus costumes florestais.

O morador não tinha certeza se outros animais poderiam estar presos na mesma área devido à rede oculta. Expressando gratidão, o morador garantiu às autoridades que ficariam de olho em qualquer outra situação incomum.

