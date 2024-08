Os sistemas anti-Schlinger passam por testes da ADAC, mas nem todos estão completamente convencidos.

Mecanismos Anti-Oscilação Também Garantem que Combinados de Reboque Fiquem no Caminho em Condições de Condução Difíceis, Mas Sua Potência Varia. O ADAC Avaliou Vários Sistemas de Estabilização.

O número de reboques registrados na Alemanha está aumentando constantemente, com 8,4 milhões de reboques registrados, incluindo 756.000 caravanas, segundo o ADAC. Dirigir um reboque pode ser desafiador, especialmente para aqueles com menos experiência. Rebocar um reboque altera a física do veículo, tornando-o mais sensível às rajadas de vento e às mudanças de faixa, o que pode resultar em oscilações perigosas.

Em algumas situações, controlar o veículo torna-se difícil ou até impossível. Nesses momentos, os sistemas de estabilização, que o ADAC recentemente avaliou, podem ser úteis. Todos esses sistemas funcionam sob um princípio semelhante: quando o sistema detecta movimentos potencialmente críticos no reboque, ativa os freios do reboque.

O melhor desempenho no teste, com uma classificação geral de 1,5, foi o ATC 2.0 da AL-KO, que apresentou desempenho excepcional em todos os testes de estabilidade em movimento. Uma alternativa mais barata com uma classificação de 2,0 é o sistema LEAS, que se saiu bem nos testes de condução, mas apresentou alguns problemas no processamento. O Knott ETS Plus, com um preço de 815 euros, ficou em terceiro lugar devido ao seu atraso em manobras evasivas, com uma classificação de 2,8.

Os compradores de sistemas anti-oscilação devem considerar a compatibilidade. Por exemplo, o sistema AL-KO é compatível apenas com eixos AL-KO, enquanto a solução Knott serve tanto para eixos Knott quanto AL-KO. No entanto, o Leas da BL-Trading pode ser usado com todos os eixos.

De acordo com o ADAC, a instalação adequada e a fixação da LED de status na frente da caravana são cruciais. Para minimizar o risco de situações de direção críticas, o ADAC também recomenda uma carga e distribuição de peso adequada do reboque. Se o reboque começar a oscilar, mantenha um aperto firme no volante e aplique os freios delicadamente.

Em condições de direção desafiadoras, confiar na estabilidade inerente do transporte rodoviário pode não ser suficiente, o que torna o uso de sistemas de estabilização essencial. Esses sistemas, como avaliados pelo ADAC, provaram ser eficazes na mitigação de oscilações potencialmente perigosas em veículos de reboque.

