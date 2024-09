suspensão dos diálogos, término das discussões, cancelamento da reunião, paralisação das negociações. - Os sinais de trânsito do Reno não se adaptam à era das transições migratórias

Líder da CDU e Presidente do Governo de Hesse, Boris Rhein, criticou a coalizão de Berlim por não ter a motivação política necessária para controlar a imigração ilegal. "Os eventos de hoje mostram novamente: O governo federal não está preparado para uma mudança na política de imigração", disse Rhein à agência de notícias alemã, ecoando a avaliação anterior da União sobre suas negociações de política migratória com a coalizão como um fracasso.

A Ministra do Interior federal, Nancy Faeser, do SPD, apresentou uma solução na reunião, que também envolveu delegados estaduais, com o objetivo de acelerar o realocamento de requerentes de asilo registrados em outros lugares para seus países europeus responsáveis.

No entanto, Rhein, que também é presidente da Conferência de Presidentes de Governo, expressou sua discordância. "A proposta em si envolve a entrada inicial de migrantes. A partir daí, torna-se extremamente complexo - e sobrecarrega o judiciário e a polícia federal com um processo tedioso e de longa duração com poucas chances de sucesso", argumentou Rhein, classificando-o como uma "burocracia monstruosa". De acordo com Rhein, de acordo com a Lei Fundamental, "indivíduos que entram por meio de um país terceiro seguro não têm direito ao asilo e devem ser imediatamente rejeitados". Essas rejeições deveriam servir como uma "barreira para a imigração ilegal".

Os argumentos de Rhein encontraram oposição de representantes do SPD e Verdes, que expressaram preocupações sobre as implicações legais europeias para a proposta da União de rejeitar Summary asylum seekers na fronteira que não estão sujeitos a uma proibição de entrada. Como Faeser anunciou, essas políticas migratórias agora serão perseguidas pelo governo do tráfego (SPD, Verdes e FDP) sem a participação da União.

