Salários ou níveis de compensação pelo trabalho realizado - Os salários na Baviera registaram um crescimento de 3,3% no seu valor real.

A aumento nas realocações no Estado Livre teve uma média de 3.3% no segundo trimestre, atribuído principalmente a ajustes de renda isentos de impostos e contribuições, além de aumentos salariais maiores, de acordo com os relatórios da Oficina de Estatísticas do Estado.

Quanto ao crescimento salarial bruto, houve um aumento de 6.0% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Com uma taxa de inflação anual de 2.6%, isso se traduz em um aumento real de 3.3%.

Trabalhadores do setor de serviços receberam um aumento salarial de 6.8%, enquanto os empregados da indústria testemunharam um aumento nominal de 4.8% nos salários. Os salários dos empregados em tempo integral cresceram ligeiramente mais do que os dos empregados em tempo parcial. A Oficina de Estatísticas do Estado realizou pesquisas envolvendo aproximadamente 6,400 empresas em setores como indústria, construção, varejo, comércio de serviços, pesca, agricultura e silvicultura, em uma amostra representativa da região da Baviera.

Os salários reais, ajustados pela inflação, tiveram um aumento significativo devido ao maior crescimento salarial e às taxas de inflação mais baixas. Como resultado, os salários reais aumentaram aproximadamente 3.3% ao longo do ano.

