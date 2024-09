- Os resultados das eleições são desfavoráveis para todos os democratas.

De acordo com a Presidente do Governo do Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia são "preocupantes". "É uma má resultado para todos os democratas quando um partido classificado como de extrema-direita se torna a força dominante na Turíngia", afirmou a política do SPD após as primeiras projeções. Na Saxônia, no entanto, está claro que os cidadãos apoiaram a Presidente do Governo durante tempos desafiadores.

Schwesig espera que uma tendência semelhante ocorra nas eleições estaduais do Brandemburgo, onde o bem-sucedido e popular Presidente do Governo, Dietmar Woidke, está concorrendo. "Infelizmente, isso não foi possível na Turíngia devido à rivalidade entre A Esquerda e o BSW", ela observou.

No entanto, o SPD alcançou sua "meta mínima". "Meu respeito aosCampaigners das eleições na Turíngia e na Saxônia que tiveram que lutar contra uma forte tendência nacional", disse Schwesig.

Projeções Iniciais

Na Turíngia, o AfD é projetado para aumentar para 31,2 a 33,1 por cento (2019: 23,4 por cento), enquanto o CDU fica em 24,3 a 24,5 por cento (21,7). O BSW entra com 15,0 a 15,7 por cento, deixando o Esquerda, liderado pelo Presidente do Governo Bodo Ramelow, significativamente para trás, com uma queda significativa para 11,7 a 12,4 por cento (31,0). Os partidos do governo da coalizão de Berlim sofrem pesadas perdas: o SPD está em 6,6 a 6,8 por cento, abaixo de seu pior resultado na Turíngia em 2019 (8,2). Os Verdes e o FDP não se classificam para o parlamento, com os Verdes em 3,8 a 4,0 por cento (5,2) e o FDP não tendo seus próprios resultados listados.

Na Saxônia, o CDU está em 31,6 a 31,7 por cento (2019: 32,1 por cento). O AfD segue de perto com 30,4 a 31,4 por cento (27,5). O BSW entra com 11,4 a 12,0 por cento. O SPD está em 7,8 a 8,2 por cento (7,7). O Esquerda atinge 4,0 a 4,3 por cento, pouco mais da metade de seus votos de cinco anos atrás (10,4). Os Verdes também estão em risco com 5,3 a 5,5 por cento (8,6). O FDP falha em entrar no parlamento novamente. Partidos com menos de cinco por cento ainda podem entrar no parlamento da Saxônia se vencerem dois mandatos diretos.

Schwesig expressou suas preocupações com o aumento projetado do AfD na Turíngia, já que eles são projetados para se tornar a força dominante, enquanto o Esquerda, liderado pelo Presidente do Governo Bodo Ramelow, enfrenta uma queda significativa nos votos. Na Saxônia, o AfD também é projetado para ganhar votos, potencialmente desafiando o CDU, apesar de suas projeções ligeiramente mais baixas.

Leia também: