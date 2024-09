- Os principais candidatos votam.

Em Turíngia, diversas pessoas, incluindo candidatos notáveis às eleições e de partidos importantes, dirigiram-se às urnas para a eleição do Landtag. O candidato do CDU, Mario Voigt, deu início ao processo, votando ao lado de sua esposa em Jena num domingo de manhã.

Em Erfurt, a esposa do atual Ministro-Presidente e candidato principal da Esquerda, Bodo Ramelow, juntou-se a ele na seção de votação. Junto com sua esposa e sua filha de três anos, o Ministro do Interior do SPD, Georg Maier, também votou na capital do estado.

Em Bornhagen, a figura de destaque do AfD, Björn Höcke, exerceu seu direito de voto em sua cidade natal, dentro do distrito de Eichsfeld.

Eisenach recebeu Katja Wolf, ex-prefeita e atual candidata principal da Aliança para a Sahra Wagenknecht (BSW), que votou pela primeira vez em uma eleição do Landtag de Turíngia. A BSW está fazendo sua estreia na política estadual.

Thomas Kemmerich, ex-Ministro-Presidente do FDP por um breve período em 2020, exerceu seu direito de voto na histórica cidade de Weimar. Enquanto isso, os dois líderes proeminentes do partido Verde votaram em locais diferentes: Madeleine Henfling, membro do parlamento estadual, votou com sua família em Ilmenau, enquanto o Ministro do Meio Ambiente, Bernhard Stengele, votou em Erfurt, acompanhado pela sua própria família.

No cenário político de Turíngia, o CDU, especificamente Mario Voigt, teve um papel na eleição do Landtag. Apesar de ser um partido significativo em Turíngia, a presença do CDU não se limitou a Mario Voigt, já que outros membros do CDU também participaram do processo de votação.

