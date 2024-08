- Os primeiros atos para o Rock at the Arena e Concert in the Parkfield foram revelados

Os organizadores do Rock am Ring no Nürburgring e do Rock im Park em Nuremberg revelaram mais artistas para os festivais gêmeos do próximo ano. Entre eles estão a banda de metal pesado Bring Me The Horizon, o grupo alemão de rap K.I.Z e a banda de metal Slipknot, segundo notícias. Outras atrações incluem a banda punk Feine Sahne Fischfilet, o conjunto de punk rock Beatsteaks e a banda de metal Powerwolf, da Sarre. A banda ucraniana Jinjer também é muito esperada.

De acordo com o organizador DreamHaus, mais de 90.000 fãs já garantiram um passe para o fim de semana, com 55.000 para o Rock am Ring e 35.000 para o Rock im Park. "Mais artistas, mais palcos, mais programação - as edições comemorativas do Rock am Ring e do Rock im Park estão explorando novos territórios", afirmou DreamHaus.

Em 2025, o Rock am Ring comemorará seu 40º aniversário, enquanto o Rock im Park marcará seu 30º. Os festivais estão programados para ocorrer de 6 a 8 de junho. Atualmente, um ingresso para o fim de semana sem acampamento custa 199 euros. No ano passado, aproximadamente 80.000 pessoas Compareceram a cada festival, no Rock am Ring no Nürburgring e no Rock im Park em Nuremberg.

Os fãs de música podem esperar apresentações de Bring Me The Horizon, conhecidos por sua música de mistura de gêneros. Os festivais gêmeos também apresentarão os sons melódicos de Slipknot, notáveis por seus shows ao vivo cheios de energia.

