- Os preparativos estão em curso para o início das apresentações após a inundação.

Após um incidente relacionado à água, o teatro Schaubühne em Berlim conseguiu iniciar sua programação conforme o planejado em 4 de setembro. De acordo com os esforços de bombeamento e restauração, a infiltração de água causou danos significativos, afirmou o Diretor Geral Tobias Veit. No entanto, medidas provisórias podem manter a rotina diária. Em julho, áreas subterrâneas sofreram enchentes devido a chuvas excessivas. Como resultado, a fonte de energia de backup e o sistema de elevadores do teatro precisaram ser substituídos ou reparados. A estreia da temporada apresenta a versão de Thomas Ostermeier de "No Coração do Conflito".

