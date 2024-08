- Os predictólogos antecipam taxas de desemprego mais elevadas em Renânia-Palatinado

Especialistas esperam um aumento no desemprego na Renânia-Palatinado até agosto. Os detalhes sobre a evolução do mercado de trabalho na região serão revelados pela filial local da Agência Federal do Trabalho nesta sexta-feira (10:00).

O número de desempregados aumentou em julho, ultrapassando a média sazonal. Nesse momento, 122.400 pessoas estavam desempregadas, e a taxa de desemprego estava em 5,4%, um aumento em relação aos 5,2% registrados no mês anterior.

Datas de publicação: Mercado de trabalho

A filial local da Agência Federal do Trabalho deve fornecer mais informações sobre as condições de emprego e segurança social na Renânia-Palatinado nesta sexta-feira. Apesar do esperado aumento do desemprego, é fundamental explorar medidas para apoiar as pessoas afetadas pelo desemprego e garantir sua segurança social.

Leia também: