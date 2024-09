- Os números de cabeça negam possíveis presidentes da AfD no parlamento.

Após a eleição estadual da Turíngia, os líderes da CDU, BSW, Esquerda e SPD afirmaram que não instalarão um candidato da AfD como presidente do parlamento estadual.

Durante uma reunião em Erfurt, o líder da CDU, Mario Voigt, afirmou que o presidente do parlamento garante a democracia e esse cargo não deve ser assumido por indivíduos sob vigilância da proteção constitucional. Com base no senso comum, argumentou Voigt. A questão será discutida dentro de sua facção e Voigt espera um consenso unânime.

BSW busca responder a perguntas em uma retirada

A AfD emergiu como a força principal nas eleições estaduais da Turíngia, tornando-a elegível para propor o presidente do parlamento, de acordo com os regulamentos parlamentares. Em caso improvável de derrota de um candidato da AfD nas eleições, outros candidatos podem ser propostos, de acordo com uma avaliação jurídica da administração do parlamento estadual. É importante notar que a AfD da Turíngia é considerada de extrema direita e é monitorada pela proteção constitucional do estado.

A presidente do BSW, Katja Wolf, destacou a necessidade de deliberações imediatas para abordar essa questão. A facção e o conselho executivo estadual já participaram de discussões, mas ainda não há decisão. No entanto, Wolf afirma que, dadas as classificações da AfD como de extrema direita, eles não devem ser confiados com a presidência do parlamento. A retirada do BSW agendada para a próxima semana é destinada a estudar esse assunto ainda sem uma resolução em vista.

Maier: AfD se opõe à Lei Fundamental

O líder da SPD, Georg Maier, foi direto em sua posição: a SPD recusará o apoio a um candidato da AfD para presidente ou vice-presidente do parlamento estadual. "A AfD é um partido nacionalista. Ela se opõe diretamente à nossa Lei Fundamental - especificamente ao artigo 1, que garante a dignidade humana", disse Maier.

O partido Esquerda, também, rejeita a instalação de um candidato da AfD como presidente. O co-presidente da Turíngia, Christian Schaft, afirmou: "O cerne da democracia - o parlamento estadual da Turíngia - deve permanecer liderado por forças democráticas, garantindo a liderança democrática através de um presidente do parlamento estadual". A AfD busca enganar o parlamento por ganhos absurdos.

Diante da situação, Katja Wolf, líder do partido BSW, acredita fortemente que a AfD, sendo classificada como de extrema direita, não deve ser confiada com a presidência do parlamento. Após deliberações dentro de sua facção e conselho executivo, o BSW planeja discutir esse assunto durante sua retirada na próxima semana.

Após a posição clara do líder da SPD, Georg Maier, que afirmou que a AfD se opõe à Lei Fundamental, é improvável que qualquer líder partidário, incluindo o líder do partido, apoie um candidato da AfD para presidente do parlamento estadual.

