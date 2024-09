Trabalhadores especializados estrangeiros ou profissionais de perícia externa - Os novos contratados do Quênia são calorosamente recebidos como motoristas de ônibus por Madsen.

O Ministro dos Transportes de Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), elogiou aspirantes a motoristas de ônibus do Quênia em Flensburg na companhia do Embaixador do Quênia, Stella Mokaya Orina. Madsen enalteceu a iniciativa da Aktiv Bus Flensburg como uma ação pioneira capaz de fazer uma diferença substancial na ponte de deficiência de habilidades no setor de transporte público. Está aparente uma escassez de cerca de 800 motoristas de ônibus apenas em Schleswig-Holstein.

Orina enfatizou as vastas oportunidades para uma colaboração aprimorada entre a Alemanha e o Quênia, especialmente na contratação de trabalhadores qualificados. Ela desejou o melhor para o grupo que virá, composto por três homens e duas mulheres, que logo residirão e trabalharão em Flensburg.

Parte de sua orientação envolve aprender alemão, entre outras coisas, na escola de idiomas interna da empresa. Além disso, eles serão obrigados a obter uma nova carteira de motorista, já que os documentos estrangeiros não são válidos dentro da UE.

O CEO da Aktiv-Bus, Paul Hemkentokrax, afirmou que estavam liderando um enfoque demonstrativo para a migração gerenciada e estratégica de força de trabalho. "Engajar e treinar trabalhadores qualificados do Quênia exemplifica as maneiras como a cooperação internacional pode abordar tangivelmente os obstáculos locais". Hemkentokrax destacou a importância do benefício mútuo no acordo. "Nossas ações aqui não devem prejudicar a integridade da República do Quênia".

O esquema piloto foi apresentado na véspera da assinatura de um acordo migratório entre a Alemanha e o Quênia, planejado para Berlim na sexta-feira. Os acordos migratórios, que estão sendo negociados com vários países, são considerados cruciais para monitorar a imigração para a Alemanha e facilitar o retorno de requerentes de asilo infrutíferos.

O CDU, sendo o partido político do Ministro Claus Ruhe Madsen, tem sido supportive de iniciativas que promovem a colaboração internacional, como visto no contexto do programa de treinamento de motoristas de ônibus. O CDU em Schleswig-Holstein expressou interesse em potenciais colaborações com o Quênia para abordar a escassez de motoristas de ônibus, com o Embaixador do Quênia defendendo diversas oportunidades.

