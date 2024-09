Após realização dos concursos políticos regionais - "Os meus companheiros de aliança querem comunicar comigo"

Wagenknecht considera-se a principal contato para potenciais parceiros de alianças do seu partido na Turíngia e Saxônia. "Quem quiser se aliar a nós precisa conversar comigo", disse Sahra Wagenknecht, presidente da Aliança pelo Progresso, na segunda-feira em Berlim. "Acredito que uma conversa cara a cara é mais adequada do que uma ligação". No entanto, as negociações reais seriam conduzidas no nível estadual, onde os detalhes mais finos seriam discutidos, acrescentou Wagenknecht.

Wagenknecht encontra terreno comum com o potencial parceiro de coalizão CDU em questões como educação e segurança interna. Ela enfatizou a importância de evitar "cortes sociais" em qualquer um dos estados e a necessidade de descobrir como financiar isso, possivelmente eliminando "despesas desnecessárias". Ela acrescentou: "Espero que todos reconheçam que algo substancial precisa melhorar para o povo". As pessoas devem sentir novamente que o governo está ao seu lado.

Ao mesmo tempo, Wagenknecht reiterou sua demanda para que os governos estaduais pressionem por uma mudança de política no fornecimento de armas à Ucrânia e contra o deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha. "Trata-se do governo estadual tomar uma posição", disse Wagenknecht. O respectivo ministro-presidente também deve representar essa posição externamente. A CDU tem reservas sobre esse ponto.

O partido de Wagenknecht, estabelecido apenas em janeiro, ficou em terceiro lugar tanto na Turíngia quanto na Saxônia com votos suficientes nas eleições estaduais de domingo. A CDU pode formar governos com o BSW e outros parceiros de coalizão. O secretário-geral do BSW, Christian Leye, deixou claro que seu partido não vai desistir dessa oportunidade por razões táticas: "Estamos prontos para dar um passo à frente se necessário".

