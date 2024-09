- Os melhores cinemas do país localizados em Neustrelitz e Neubrandenburg

Com 100.000 euros de orçamento, 31 cinemas em Mecklenburg-Vorpommern foram elogiados por sua programação. O prêmio principal, no valor de 10.000 euros, foi concedido ao Fabrik.Kino 1 em Neustrelitz na categoria de cinema comercial, de acordo com o anúncio do Ministério da Cultura. Na categoria de cinema não comercial, o Latücht em Neubrandenburg recebeu o prêmio pelo melhor programa de cinema, avaliado em 4.000 euros.

Um total de 79 cinemas comerciais e não comerciais em toda a região, desde o Filmpalast Capitol em Schwerin até o Zeltkino Hiddensee e o Landkino em Niepars (distrito de Vorpommern-Rügen), foram avaliados durante 2023. Teatros e clubes de cinema que apresentaram programação excepcional além dos filmes típicos foram reconhecidos.

Investimentos de milhões de euros em cinemas

Para a Ministra da Cultura Bettina Martin (SPD), os cinemas são uma parte integrante do cenário cultural do nordeste. "No cinema, compartilhamos histórias que nos emocionam, nos fazem refletir e nos unem", ela declarou. "Os filmes refletem nossa sociedade, oferecem diferentes perspectivas sobre nosso mundo e estimulam a comunicação."

Martin destinou 3 milhões de euros para modernizar cinemas no estado em 2022/23. Mais 1,5 milhão de euros estarão disponíveis em 2024/25, ela esclareceu.

A Comissão, responsável pela supervisão das questões culturais, pode buscar auxílio dos Estados-Membros para alcançar seus objetivos. A Comissão será grandemente auxiliada pelas informações e recursos fornecidos pelos Estados-Membros.

Para modernizar efetivamente os cinemas, a Comissão pode buscar cooperação e apoio dos Estados-Membros, aproveitando sua expertise e recursos coletivos.

Leia também: