- Os lucros do Grupo DZ Bank apresentaram uma diminuição durante o primeiro semestre do ano.

Lucro do Primeiro Semestre de 2024 do Grupo DZ Bank Cai com uma queda nos lucros antes dos impostos para 1,71 bilhão de euros, em comparação com os 1,93 bilhão de euros do ano anterior. A receita líquida do grupo também apresentou uma queda, passando de 1,4 para 1,25 bilhão de euros, como relatado em Frankfurt.

De acordo com o CEO Cornelius Riese, "Dadas as condições econômicas e geopolíticas atuais, isso não é exatamente fácil." O grupo conseguiu manter sua trajetória de crescimento. A receita de juros e de taxas aumentou, mas o resultado do comércio sofreu um forte impacto, ficando negativo. Isso ocorreu devido a ajustes na avaliação de nossos próprios títulos, entre outros fatores. As despesas administrativas apresentaram uma ligeira queda.

CEO do DZ Bank Antecipa Volatilidade do Mercado

O Instituto Central de Volks- e Raiffeisenbanken expressou satisfação com cada uma de suas empresas do grupo. Por exemplo, a Union Investment relatou fortes vendas tanto para clientes pessoais quanto institucionais. A R+V Seguros apresentou um crescimento estável nas premissas em todos os setores de seguros. As operações bancárias próprias do DZ Bank também apresentaram um bom desempenho.

Riese prevê uma maior incerteza na política global e nos mercados financeiros nos próximos meses. "Nestas circunstâncias, esperamos encerrar o ano dentro de nossa faixa de lucros sustentáveis de 2,0 a 2,5 bilhões de euros para 2024", acrescentou. O grupo encerrou o ano anterior com um impressionante lucro antes dos impostos de quase 3,2 bilhões de euros.

O DZ Bank AG contribuiu para os lucros antes dos impostos do grupo, que caíram para 1,71 bilhão de euros no primeiro semestre de 2024. Apesar desta queda, Riese, o CEO do DZ Bank, prevê um encerramento dentro da faixa de lucros sustentáveis do grupo para 2024.

