- Os locais de votação começaram a funcionar na Saxónia.

Em Saxônia, as urnas para a eleição regional abriram às 8h. Cerca de 3,3 milhões de cidadãos têm a oportunidade de votar até as 18h, elegendo o parlamento local para os próximos cinco anos.

Por algum tempo, AfD e CDU têm estado empatados na disputa pela primeira posição. Segundo as últimas pesquisas da Forschungsgruppe Wahlen e Forsa, a CDU está atualmente à frente com 33%, enquanto a AfD está atrás com 30-31%. Apenas alguns dias antes, uma pesquisa da Insa indicou que a AfD estava na liderança. Todos os principais partidos rejeitaram publicamente a ideia de uma parceria com a AfD, considerada de direita em Saxônia.

A Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, tem sido uma força poderosa na terceira posição nas pesquisas, com avaliações de até 15%, recentemente em 12%. O SPD também deve garantir uma vaga no parlamento estadual com uma participação de 6-7%, assim como os Verdes com 6%. As previsões sugerem que A Esquerda pode não alcançar a faixa de 5%.

Na última eleição estadual, há cinco anos, a CDU ficou em primeiro lugar com uma participação de 32,1% dos segundos votos, ultrapassando a AfD (27,5%). O Ministro-Presidente Michael Kretschmer (CDU) lidera um governo de coalizão com os Verdes e o SPD.

Após o fechamento das cabines de votação, as primeiras previsões serão divulgadas, seguidas das previsões finais à noite.

