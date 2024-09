- Os leões simbólicos de Munique suportaram batalhas e dificuldades.

Os "Gatos" soltaram um suspiro de alívio. Após três derrotas no início da terceira divisão, o TSV 1860 Munique conseguiu garantir sua primeira vitória. Com uma vitória de 2:1 (1:0) sobre o FC Ingolstadt no dérbi da Baviera, o técnico Argirios Giannikis também ganhou algum espaço para respirar.

Como o técnico de Munique expressou, "A equipe jogou bem hoje, considerando as três derrotas e a pressão crescente". Eles tiveram períodos de erros, mas responderam efetivamente hoje.

"Um peso significativo foi tirado das nossas costas"

Maximilian Wolfram deu ao Munique um gol de abertura brilhante no animado dérbi local, marcando no 5º minuto. O substituto Julian Guttau (64.) aumentou a vantagem sobre o defensivo Ingolstadt após o intervalo. O pênalti de Pascal Testroet (86.) foi tarde demais para os visitantes.

Wolfram compartilhou seus sentimentos no MagentaSport, dizendo "/Isso é um peso significativo tirado das nossas costas. Lutamos duro e aguentamos. Demonstramos unidade como equipe, resistindo à resistência."/"Talvez tenha sido uma vitória meio suja, mas eu não me importo. Aqueles três pontos foram inestimáveis. Estamos nos sentindo fantásticos agora."

Keidel: "Recebi um cotovelo"

A primeira vitória do Munique em quatro jogos trouxe alegria para eles, enquanto o Ingolstadt sofreu sua segunda derrota. Os visitantes ficaram especialmente irritados com os eventos que levaram ao segundo gol.

O meio-campista Felix Keidel relatou ter recebido um cotovelo no rosto, dificultando a visão do gol. "Eu definitivamente levei um golpe no rosto, então aquela situação deveria ter sido sinalizada como falta, possivelmente resultando em um desfecho diferente", disse Keidel.

O técnico Sabrina Wittmann também teve dificuldade em entender o placar de 0:2. "Jogamos bem na segunda metade, então nós tivemos azar. Não é justo que tenhamos que parar de jogar. Felix Keidel claramente levou um soco no rosto", disse Wittmann. "Então nós sofremos o 0:2 em uma situação de contra-ataque, o que foi realmente amargo. É agoniante que nós perdemos o jogo."

Pleito de Werner: "A equipe precisa de tempo"

A pausa internacional agora dá a ambas as equipes tempo para fazer melhorias. Para Giannikis, a questão é se a vitória apenas lhe deu algum tempo, ou se os "Gatos" podem seguir em frente a partir daqui.

"Eu entendo completamente a insatisfação. Também posso compreender por que os torcedores estão infelizes com o jeito que a temporada começou. Nós esperávamos mais do que isso, mas agora precisamos permanecer calmos e analisar a situação", disse o CEO Christian Werner antes do jogo. "Precisamos identificar as causas raiz. Esta nova equipe precisa de tempo, e assim como os processos. Estamos fazendo o nosso melhor para sair dessa situação" Um primeiro passo positivo foi dado.

A vitória sobre o FC Ingolstadt marcou um ponto de virada significativo para o TSV 1860 Munique, proporcionando-lhes algum espaço para respirar após uma série de derrotas. Após o jogo, o CEO Christian Werner reconheceu a necessidade de paciência, explicando que a nova equipe e os processos precisam de tempo para se desenvolver.

