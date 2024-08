- Os jogadores de futebol do HSV transferem-se para o Volkspark.

A equipe feminina de futebol de menor divisão do Hamburger SV está sediando seus jogos em casa nesta temporada perto do Volksparkstadion. De acordo com o comunicado do clube, eles jogarão no campo 6 do campus HSV, fazendo sua estreia no domingo (14h) contra o FSV Gütersloh.

Este movimento é resultado do progresso esportivo promissor da equipe e outro passo significativo no contínuo fortalecimento da divisão feminina do HSV, como mencionado no comunicado à imprensa. O novo local tem uma capacidade de assentos significativamente maior, com aproximadamente 630 lugares de pé, ultrapassando seu antigo estádio em Norderstedt.

"Além disso, as mulheres do Hamburger SV agora estão geograficamente mais perto do centro do HSV, o Volksparkstadion", expressou a coordenadora do HSV, Saskia Breuer. "Estamos felizes por termos encontrado uma solução adequada para esta temporada e podemos agora iniciar nosso primeiro jogo em casa com todo o nosso vigor."

A instalação esportiva Paul-Hauenschild em Norderstedt continuará a servir como local de treinamento para as mulheres do HSV e local para as equipes júnior. Enquanto isso, o Sportpark Eimsbüttel, onde a equipe jogou alguns jogos em casa na temporada passada, está passando por obras de renovação no momento.

