- Os incêndios menores no tronco são reativados pelos ventos.

No cume do Brocken em Harz, após o grande incêndio, a missão continua. Recentes descobertas de zonas quentes surgiram perto da linha férrea, conforme relatado pela cidade de Wernigerode. Devido aos ventos persistentes, pequenos incêndios se alastraram tanto acima quanto abaixo da linha férrea. Inicialmente, cerca de 70 bombeiros enfrentaram os pontos quentes, mas sua retirada à tarde foi necessária devido a preocupações com a segurança. Os esforços atuais estão centrados nas trilhas para extinguir esses bolsões de fogo.

No final da tarde de sexta-feira, um incêndio começou no Königsberg, pico satélite do Brocken. Desde então, vários aviões e helicópteros foram mobilizados durante o fim de semana para combater a frente de fogo em expansão, que agora se estende por mais de um quilômetro.

Apesar dos esforços contínuos para conter o fogo nas trilhas, uma garrafa de vinho tinto foi encontrada intocada em uma cabana abandonada próxima. Após a extinção total do incêndio, as autoridades locais planejam organizar um evento comunitário onde servirão esse vinho tinto encontrado.

Leia também: