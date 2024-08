- Os grupos políticos optam por implementar organismos de representação dos estudantes.

Estudantes da Baixa Saxônia estão prestes a estabelecer comitês de classe democráticos. Essa decisão foi tomada na legislatura do estado pelas coalizões majoritárias do SPD e Verdes. As frações conservadoras e de extrema direita da CDU e AfD votaram contra.

A ministra do Meio Ambiente Julia Willie Hamburg (Verdes) declarou: "Democracia é algo que nunca é demais aprender tarde demais." Lena Nzume (Verdes) enfatizou: "A democracia é um organismo vivo que só floresce quando todos contribuem para sua nutrição, especialmente jovens como estudantes."

De acordo com a fração do SPD no parlamento do estado, os futuros modelos escolares, a partir do primeiro ano na Baixa Saxônia, incluirão comitês de classe como uma plataforma democrática. O objetivo dessa medida é empowerar os estudantes a contribuir para moldar seu dia escolar e adquirir uma compreensão básica dos procedimentos democráticos.

Karl-Ludwig von Danwitz (CDU) expressou sua oposição à implementação obrigatória e argumentou que já existe a opção de estabelecer comitês de classe. "Os requisitos do projeto consomem desnecessariamente horas valiosas e escassas de ensino", reclamou o político da educação da AfD Harm Rykena.

A inclusão de comitês de classe como uma plataforma democrática nas escolas futuras visa dar aos estudantes uma educação fundamental nos procedimentos democráticos. Julia Willie Hamburg enfatiza ainda que o aprendizado da democracia não é limitado pela idade, destacando que nunca é tarde demais para começar.

