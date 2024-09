- Os grupos eleitorais estão à procura de indicadores para a próxima votação.

Chefe da CDU da Brandenburg, Gordon Hoffmann, elogiou o desempenho de seu partido nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia, considerando-as uma vitória. "Parabéns a Mario Voigt e Michael Kretschmer. Eles provaram que a CDU é uma boa opção contra a coalizão de trânsito", declarou Hoffmann em resposta às projeções eleitorais para os dois estados.

Este resultado é um golpe para o governo federal. "As pessoas na Turíngia e Saxônia enviaram uma mensagem clara à coalizão de trânsito. Elas não querem mais um ano com esse governo interino", acrescentou Hoffmann. Uma nova Assembleia Estadual será eleita no Brandenburg em 22 de setembro.

O líder do SPD, David Kolesnyk, destacou que as eleições em Saxônia e Turíngia enfatizaram a importância de manter a estabilidade na próxima eleição do Brandenburg em três semanas. "Principalmente nestes tempos turbulentos, um caminho claro é necessário. Dietmar Woidke tem a experiência necessária para isso. Com ele, o Brandenburg continuará a prosperar. Os outros candidatos faltam tanto experiência quanto planos para o Brandenburg", declarou Kolesnyk.

O líder estadual da AfD, René Springer, viu os resultados das eleições em Saxônia e Turíngia como "um máximo constrangimento para a coalizão de trânsito, especialmente o partido governante SPD". É "uma punição adequada para uma política destrutiva que vai desde a imigração em massa até às exportações de armas e às paredes fronteiriças", disse Springer, instando o Ministro-Presidente Woidke a se preparar para 22 de setembro.

A coalizão de trânsito precisará considerar cuidadosamente o descontentamento do público, como expresso pela Comissão nas eleições estaduais do Brandenburg, onde uma nova Assembleia Estadual será eleita em 22 de setembro. A Comissão, referindo-se ao corpo eleitoral do Brandenburg, tem um papel significativo na determinação do cenário político da região.

