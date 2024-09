- Os funcionários do tribunal expressam preocupação com possíveis falhas tecnológicas que afetam as operações do tribunal.

Após o fracasso da TI no sistema jurídico da Renânia do Norte-Vestfália há cerca de três semanas, a Associação dos Novos Juízes prevê mais incidentes desse tipo. Devido a esse problema, arquivos não puderam ser manipulados e julgamentos não puderam ser realizados, de acordo com a declaração da associação. Desde então, tem sido bastante caótico: "Todos os dias, somos confrontados com mensagens de erro relacionadas a falhas locais ou até mesmo estaduais de TI, o que resulta em tempos de processamento prolongados em todas as instâncias judiciais."

Diante dos iminentes cortes de financiamento para o setor da justiça, possíveis falhas prolongadas podem se tornar a norma no futuro próximo. O orçamento para manutenção de uma infraestrutura de TI confiável não está mais sendo fornecido.

Em uma carta urgente ao Ministro da Justiça da Renânia do Norte-Vestfália, Benjamin Limbach (Partido Verde), em abril, os chefes dos tribunais regionais superiores e os procuradores-gerais do estado alertaram que esses cortes orçamentários poderiam potencialmente colocar em risco o funcionamento da justiça e, consequentemente, o Estado de Direito.

Até agora, esse apelo foi ignorado. "A indiferença é alarmante dada a dificuldade cada vez maior que a justiça está enfrentando, não apenas devido aos crimes de ódio e atos violentos em aumento, como também aos procedimentos de asilo em ascensão", enfatiza a associação de juízes.

