- Os funcionários da educação encontram vários obstáculos nas instituições académicas

Lidando com a escassez de educadores e um aumento no número de estudantes, Julia Willie Hamburg, Ministra da Educação de Baixa Saxônia do Partido Verde, reconhece várias dificuldades nas instituições educacionais do estado. "A situação é bastante difícil", afirmou no parlamento estadual. "Este ano, temos mais de 19.000 novos estudantes ingressando em nossas escolas". Este cenário é ainda mais complicado pela mudança na demografia estudantil, avanços rápidos na sociedade e tecnologia, aumento das preocupações com a saúde mental dos jovens e uma "falta gritante de professores qualificados".

Esses desafios não podem ser resolvidos rapidamente, admitiu Hamburg. No entanto, o estado está persistentemente abordando esses assuntos. "Estamos tomando medidas e podemos ser confiáveis", garantiu.

Uma maneira de lidar com a falta de professores é aumentando os salários. Um grande número de professores avançará para uma faixa salarial mais alta, resultando em um aumento salarial para cerca de 35.500 professores, de acordo com o Ministério da Educação. Na Baixa Saxônia, há mais de 71.000 professores em escolas regulares, e atualmente estão sendo criadas 2.460 novas vagas.

"Cancelamentos de aula se tornaram a norma"

Mesmo a oposição reconhece desafios formidáveis. "Estamos enfrentando muitos temas e questões", disse o político da educação da CDU, Christian Fühner. Ele criticou especificamente a situação da oferta de professores. "Infelizmente, os cancelamentos de aula se tornaram a norma em nossas escolas", enfatizou Fühner.

Ele defendeu a simplificação do processo de reconhecimento para professores de outros estados ou do exterior. Além disso, sugeriu dar mais autonomia às escolas, como sobre seus orçamentos. "Precisamos reformar a formação de professores", afirmou Fühner. Programas de apoio digital que promovam o aprendizado autodirigido devem ser introduzidos, bem como a redução da burocracia dentro das escolas.

O ano letivo para mais de 840.000 estudantes na Baixa Saxônia começou há cerca de três semanas.

