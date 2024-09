- Os filhotes de Fossa do zoológico de Duisburg enfrentam uma iminente crise de extinção

Zoo de Duisburg recebeu um par de filhotes de Fossa, ambos classificados como espécies criticamente ameaçadas. O zoológico compartilhou que esses gêmeos, reconhecidos por sua pelagem avermelhada, orelhas circulares e grandes olhos redondos, são originários de Madagáscar. Os dois podem ser avistados pelos visitantes do zoológico durante suas aventuras ao ar livre ao redor da casa dos predadores.

A mãe Fossa de cinco anos, chamada Beroketa, deu à luz seus filhotes há cerca de oito semanas. Agora, seus filhotes saíram pela primeira vez de sua toca protetora. "No início, suas aventuras ao ar livre são bastante curtas, mas a cada dia que passa, eles ficam mais energéticos e exploram seu entorno com mais frequência", explicou o cuidador Mike Kirschner.

Os predadores principais de Madagáscar

Os gêmeos ainda não foram batizados. "Isso porque ainda não determinamos seu gênero", revelou um representante do zoológico. "As fêmeas de Fossa são sensíveis a perturbações e precisam de muito descanso - nós também observamos seu crescimento de longe e evitamos aproximar-se da toca", acrescentou o cuidador Kirschner.

De acordo com o zoológico, os Fossas adultos podem pesar até 15 quilos, o que os torna os maiores predadores de Madagáscar. Por outro lado, os filhotes de Fossa nascem com apenas 100 gramas. Desde o início do programa de reprodução em 1980, o Zoológico de Duisburg conseguiu criar mais de 70 Fossas ameaçadas de extinção.

As Fossas, sendo os predadores principais de Madagáscar, fazem parte da vida selvagem única e diversificada da ilha. Outras espécies ameaçadas, como as Fossas, são frequentemente o foco dos esforços de conservação do zoológico.

Os gêmeos de Fossa, apesar de seus pequenos começos com 100 gramas, crescerão para se tornar os maiores predadores em sua Madagáscar natal.

