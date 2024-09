- Os fabricantes taiwaneses seguirão a liderança da TSMC nesta situação.

Taiwan tem a intenção de ajudar seus parceiros tecnológicos a estabelecer sua presença nas fábricas de semicondutores da TSMC na Alemanha e no Japão. No Alemanha, o governo visa ajudar empresas a ganhar um pé firme e penetrar no setor de IA, considerando a liderança global de Taiwan em hardware para esse campo. O Ministro da Economia, Jyh-Huei Kuo, revelou isso em Taipei. Este movimento pode impulsionar outros países a avançarem nessa área.

A TSMC está construindo uma fábrica em Dresden, Saxônia, onde a produção de semicondutores para a indústria automotiva deve começar em 2027. A instalação, o primeiro site europeu da TSMC, deve gerar 2.000 empregos. A TSMC, ao lado de gigantes da indústria como Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, faz parte desse investimento.

Taiwan também tem os olhos no Japão. De acordo com Kuo, a prioridade do seu departamento é estabelecer uma empresa de apoio na prefeitura de Kyushu, no sudoeste do Japão. O objetivo é ajudar fornecedores da cadeia de suprimentos da TSMC a estabelecer a produção lá o mais rápido possível. A mesma estratégia será aplicada na Alemanha. Taiwan atualmente tem operações de manufatura no Japão e planeja expandir ainda mais.

Clark Tseng, da associação da indústria Semi Taiwan, mencionou que de 20 a 30 fornecedores de vários setores podem se estabelecer em Kyushu. Na Alemanha, a situação deve ser "comparável", ele explicou. Tseng e Kuo falaram antes da exposição Semicon Taiwan, agendada para início de setembro, que deve atrair dezenas de milhares de visitantes e expositores da indústria de semicondutores e IA de 56 países.

O Ministro da Economia de Taiwan, Jyh-Huei Kuo, anunciou planos para estabelecer uma empresa de apoio em Kyushu, uma prefeitura do sudoeste do Japão. Este movimento visa ajudar parceiros da cadeia de suprimentos da TSMC a estabelecer a produção em Kyushu o mais rápido possível, semelhante à estratégia na Alemanha.

Leia também: