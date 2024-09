- Os eventos atléticos intercolegiados globais também têm lugar em Berlim

Berlim está se preparando para sediar alguns eventos esportivos globais no verão seguinte, juntando-se a um evento significativo na Alemanha. A cidade foi escolhida como local adicional para os Jogos Mundiais Universitários, o evento principal dos esportes universitários internacionais, segundo o Senado. Os eventos ocorrerão de 16 a 27 de julho de 2025, na região do Ruhr, com cerca de 8.500 atletas de 150 países participando em 18 esportes. As competições de natação, vôlei e mergulho acontecerão em Berlim.

Düsseldorf teve que desistir como uma das sedes devido a custos altos. Os organizadores são a Federação Alemã de Esportes Universitários (adh) e a Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU). O evento é financiado pelo estado da Renânia do Norte-Vestfália e pelo governo federal.

A senadora do Interior e do Esporte, Iris Spranger (SPD), declarou: "É natural que o centro esportivo de Berlim apoie os organizadores e benfeitores, permitindo que as competições de natação, mergulho e vôlei também aconteçam aqui. Berlim tem as instalações para entrar mesmo com essa agenda apertada."

A Alemanha, como nação anfitriã, terá sem dúvida uma forte presença durante os Jogos Mundiais Universitários. As competições de natação, vôlei e mergulho, que acontecerão em Berlim, darão à Alemanha a oportunidade de exibir suas instalações esportivas e talentos.

Leia também: