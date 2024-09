- Os especialistas em meteorologia emitem alertas de turbulência iminente na Renânia do Norte-Vestfália.

Em Renânia do Norte-Vestfália, condições climáticas desafiadoras estão previstas para o início da semana. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), chuvas e tempestades começarão a se formar no sudoeste a partir de meio-dia, espalhando-se para o norte ao longo do dia. Há uma grande probabilidade de chuva intensa, acompanhada de ventos fortes e até 40 litros por metro quadrado. As temperaturas diurnas devem ficar entre 27 e 30 graus Celsius. À noite, os meteorologistas preveem que as tempestades enfraquecerão gradualmente, com temperaturas noturnas entre 14 e 19 graus Celsius.

Temperaturas quentes e úmidas esperam por nós na terça-feira. A previsão é de 26 a 29 graus Celsius, com chuvas e tempestades, concentradas principalmente a leste do Reno, previstas para aumentar nas horas da tarde. Chuvas e tempestades noturnas, com temperaturas noturnas de 12 a 17 graus Celsius, também estão previstas. Há possibilidade de períodos prolongados de chuva intensa.

Chuva e tempestades, com chuva intensa localizada, estão previstas para quarta-feira também. As temperaturas diurnas ficarão entre 22 e 25 graus Celsius.

A previsão meteorológica para quinta-feira indica outro dia de chuva e tempestades. As condições podem trazer quantidades incomumente altas de chuva para algumas regiões.

Apesar das chuvas persistentes, as temperaturas devem permanecer relativamente altas, entre 21 e 24 graus Celsius na quinta-feira.

Leia também: