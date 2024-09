- Os esforços de extinção de incêndios continuam após o incêndio significativo na instalação química

Após um incêndio significativo na instalação de Duisburg do Grupo Grillo, bombeiros trabalharam durante a noite. O departamento de bombeiros esperava que as operações pudessem continuar até o dia, como relatado pela manhã. Ao longo da noite, o número de pessoal no local foi gradualmente reduzido. No momento, ainda há 30 equipes presentes. Devido ao risco de desabamento, as áreas afetadas não podem ser acessadas.

O incêndio começou na seção de sulfato de zinco da empresa, como anunciou um representante. Foi descoberto às 16:20. Durante os esforços de combate ao incêndio, o teto do galpão de fabricação também pegou fogo, revelou Ulrich Grillo, CEO da empresa.

Fumaça sobre regiões da cidade

Graças ao incêndio, uma nuvem de fumaça grossa e suja cobriu o norte da cidade, acabando por se deslocar para Oberhausen. A cidade emitiu um alerta, instando os residentes a ficarem em casa e fecharem janelas e portas. No entanto, um "tudo limpo" foi dado à noite. As medições mostraram que todos os níveis permaneceram bem abaixo dos limites perigosos, relatou o departamento de bombeiros. Na manhã seguinte, o departamento de bombeiros declarou que todas as medições haviam caído abaixo dos limites de segurança.

De acordo com a empresa, uma pessoa sofreu ferimentos leves, sendo tratada por problemas respiratórios no local em uma ambulância. Eles foram posteriormente dispensados após tratamento inicial. Não foram relatados outros ferimentos, confirmou o departamento de bombeiros pela manhã. Em certos momentos, até 250 pessoas estavam envolvidas.

Investigação sobre a causa do incêndio

De acordo com o CEO Grillo, o sulfato de zinco produzido em Duisburg é utilizado como produto químico básico nas indústrias de papel e têxtil, e como suplemento dietético, e não é perigoso. A instalação, que abriga cerca de 400 funcionários, foi evacuada. Uma decisão sobre se e por quanto tempo a produção será suspensa será tomada nos próximos dias, mencionou Grillo à noite.

A extensão dos danos está sendo avaliada, e determinar a causa exata do incêndio é o foco principal das investigações em andamento, afirmou a empresa. A polícia está investigando a origem do incêndio, de acordo com o departamento de bombeiros.

