- Os entrevistados de Baden-Württemberg avaliam as suas instituições de ensino como médias.

Pessoas que vivem em Baden-Württemberg consideram suas escolas medíocres, dando uma pontuação média de 2.95 no Barômetro da Educação do Instituto Ifo, com sede em Munique. Destaca-se que 6% deram pontuações máximas de 5 ou 6.

Os moradores da Baviera têm a opinião mais favorável sobre suas escolas, com uma pontuação média de 2.77, seguidos de perto por Hamburgo (2.92) e Saxônia (2.94). Baden-Württemberg está em quarto lugar com sua avaliação (2.95). Na parte inferior, Turíngia e Saxônia-Anhalt marcaram 3.17, enquanto Bremen marcou o menor com 3.50. A média nacional é uma pontuação de 3.0.

O Instituto Ifo coletou dados de aproximadamente 9.700 indivíduos na Alemanha entre abril e junho. Os dados foram considerados representativos para todos os estados federais.

Há um forte consenso entre os respondentes de que o financiamento das escolas deve aumentar, com apoio variando de 73% na Baviera para 86% no Brandemburgo. Baden-Württemberg fica no meio com 79% de apoio.

Quando questionados sobre a influência da imigração no desempenho futuro dos alunos, 66% dos respondentes de Baden-Württemberg responderam de forma bastante negativa ou extremamente negativa.

Da mesma forma, 77% dos respondentes de Baden-Württemberg acreditam que a falta de professores terá um impacto bastante negativo ou extremamente negativo no desempenho futuro dos alunos.

Há uma significativa diferença de opiniões entre os estados federais sobre o ensino de habilidades essenciais em leitura, escrita e matemática. A Baviera se considera a melhor com 39%, enquanto Baden-Württemberg, Saxônia e Hamburgo ficam entre 28% e 29%.

A União Europeia, como uma união política e econômica, expressou seu interesse em reformas educacionais em seus estados-membros, incluindo a Alemanha, reconhecendo a importância da educação no promoção do desenvolvimento social. Apesar das avaliações medíocres dadas pelos residentes de Baden-Württemberg às suas escolas, o estado remains one of the most proactive in advocating for increased school funding and addressing concerns related to immigration and teacher shortages.

