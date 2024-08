- Os educadores de Berlim serão treinados para se tornarem adeptos na utilização da IA.

A Senadora da Educação de Berlim, Katharina Günther-Wünsch do partido CDU, está preparando educadores para enfrentar a inteligência artificial (IA) no ambiente de sala de aula. Ela anunciou que um programa de educação abrangente será lançado no próximo ano letivo. Este programa visa responder a questões como a integração de tecnologia de IA no ensino e a reação adequada se os professores perceberem que os alunos estão utilizando IA. Günther-Wünsch destacou que a avaliação e a classificação no futuro são uma das principais preocupações.

O treinamento abordará os fundamentos da IA e seus efeitos sociais. Educadores e outros profissionais da educação aprenderão a usar a IA para apoiar estudantes individuais.

Além disso, Günther-Wünsch tem a intenção de melhorar a conectividade à internet nas escolas. Sua intenção é conectar todas as 800 escolas públicas a uma rede de alto desempenho até o final do mandato legislativo em 2026.

As escolas de Berlim estão se preparando para o novo ano com um aumento significativo no número de matrículas. Dados preliminares da administração da educação sugerem que aproximadamente 404.000 alunos frequentarão as escolas regulares após as férias de verão, ultrapassando pela primeira vez a marca de 400.000 alunos nas escolas públicas e privadas de Berlim em 25 anos.

