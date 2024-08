- Os educadores afiliados aos sindicatos continuam preocupados com as instituições educacionais e seus ambientes.

A situação nas creches e escolas dentro de Mecklenburg-Vorpommern continua a preocupar a União de Educação e Ciência (GEW). Eles instaram o governo de coalizão, liderado por facções vermelhas, a demonstrar mais empenho em cumprir os compromissos estabelecidos no acordo, como mencionado em um comunicado à imprensa.

Ulrike von Malottki, vice-presidente da GEW em Mecklenburg-Vorpommern, expressou preocupação com a taxa elevada de doenças entre os professores de creche. Isso afeta diretamente o estado das crianças e dos pais nas creches. "Horários operacionais limitados, segmentação de grupos, menos vínculos, menos assistência - as repercussões pedagógicas podem ser catastróficas às vezes", alertou o líder estadual.

A defensora da educação de esquerda Jeannine Röslersaid: "Mecklenburg-Vorpommern é um dos poucos estados a implementar a política de visitas à creche sem taxa sem reservas. Isso não é pouco, é uma conquista significativa. Isso alivia substancialmente as famílias e melhora a igualdade educacional".

O presidente da GEW, Nico Leschinski, criticou o fato de que muitos refugiados continuam a receber educação em chamadas classes preparatórias nas escolas. Eles enfrentam desvantagens substanciais. "Eles são expostos a um currículo mínimo, a maioria de seus professores não tem qualificações de ensino formais, e sua transição para instrução regular combinada depende não apenas de sua competência em alemão adquirida, mas também dos recursos espaciais e materiais disponíveis em cada escola específica", disse ele.

O mercado de trabalho para educadores continua agressivo, de acordo com mais informações. Leschinski apontou que ainda havia 377 vagas na semana passada. Além disso, 65 cargos de gerenciamento estão vagos. O novo ano letivo em Mecklenburg-Vorpommern começa na próxima segunda-feira.

