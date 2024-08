- Os defensores da esquerda propõem uma suspensão temporária na utilização de creches no estado

O grupo político de esquerda planeja deter o fechamento de creches em Saxônia devido à queda nas taxas de frequência de crianças, devido à paralisação das instalações de cuidados infantis. Uma proposta relacionada será apresentada na próxima reunião do parlamento estadual em 26 de setembro, como anunciado pela oposição.

Educadores deveriam ser mantidos no pagamento mesmo que menos crianças precisem de atenção, para melhorar a base de cuidados. O estado deveria manter suas subvenções na taxa atual e aumentá-las adequadamente para o futuro, de acordo com a moção. Como resultado, o parlamento estadual deveria instruir tanto a administração atual quanto a futura.

O SPD também sugeriu aproveitar a queda no número de crianças para melhorar os serviços de cuidados infantis. As creches deveriam permanecer nas comunidades, e os educadores deveriam continuar em seus empregos, destacou a Ministra da Assistência Social Petra Köpping no final de julho. É projetado que o número de crianças em creches diminuirá em cerca de 15% nos próximos dez anos. O Ministro da Educação Christian Piwarz (CDU) também defendeu a manutenção da equipe apesar da queda no número de crianças, permitindo mais apoio personalizado.

